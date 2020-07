Der südafrikanische Rand hatte bislang in diesem Jahr nichts zu lachen. Denn mit der Coronakrise brachen erst die Rohstoffpreise ein, die wiederum die Terms of Trade eines Großteils seines Außenhandels verschlechterte. Die Devisenmärkte reflektierten dies und werteten den südafrikanischen Rand deutlich ab.Mit Aufkeimen der Erholungshoffnungen schlug aber das Virus erst zeitverzögert, dann aber umso härter auch in Südafrika zu. Der Nettoeffekt war eine (Teil-) Erholung des Rands gegen den US-Dollar.Wie es mit der Wirtschaft nun aber unter verschärften Bedingungen und mit halber Kraft weitergehen soll, wissen wohl die ANC-Größen am Kap auch nicht. Man könnte auch sagen: Reformversagen meets Corona!

