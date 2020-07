Unterschiedlicher könnten sich die Aktien der MDAX-Unternehmen Sartorius und HelloFresh zum Wochenstart nicht entwickeln. Während Sartorius mit einem Plus von 3,7 Prozent auf Platz zwei der Top-Performer im Index zu finden ist, rangiert HelloFresh mit einem Minus von 3,3 Prozent abgeschlagen am Ende. Dabei gab es für HelloFresh positive Analysten-Stimmen.Das Bankhaus Metzler hat die Aktie von HelloFresh in seine "German Top Ten"-Empfehlungsliste aufgenommen. Das Anlageurteil wurde mit "Buy" und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...