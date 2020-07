In der vergangenen Woche sicherten sich die Top-Trader vermehrt mit Gold ab. Tech- und Wasserstoff-Aktien erfreuten sich nach wie vor großer Beliebtheit. Quelle: Pixelbay via pexels In der letzten Woche dürfte das Risikobewusstsein unter den Top-Tradern gestiegen sein. Seit längerem finden sich erstmals wieder Goldminen-Aktien unter den beliebtesten Titeln. Dominant sind nach wie vor Aktien aus der Tech-Branche. Top-Trader griffen hier vor allem zu den deutschen Vertretern der Kategorie. Ungebrochener Beliebtheit erfreuen sich außerdem nach wie vor Wasserstoff-Aktien. # Name ISIN Branche 1 Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...