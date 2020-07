Der Baukonzern Strabag wurde gemeinsam mit der lokalen Konsortialpartnerin GP Group AD für das Los 3 der Modernisierung der bulgarischen Bahnstrecke Elin Pelin-Kostenets beauftragt. Die Auftragssumme liegt bei umgerechnet rund 202 Mio. Euro (BGN 395 Mio.), der Strabga-Anteil bei 51 Prozent.Strabag ( Akt. Indikation: 25,20 /25,35, -0,30%) Der österreichisch-französische Impfstoff-Entwickler Valneva nimmt am COVID-19-Impfstoffreaktionsprogramm der britischen Regierung teil. Valneva hat eigenen Angaben zufolge eine Vereinbarung mit der britischen Regierung getroffen, bis zu 100 Mio. Dosen seines SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten bereitzustellen, die in seinen Werken in Livingston, Schottland, hergestellt werden sollen. Die britische Regierung wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...