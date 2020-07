Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 3.000 auf 3.800 Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Statement des Experten Heath Terry hilft der Amazon-Aktie am Montag auf die Sprünge - vorbörslich gewinnt der Titel knapp ein Prozent auf 2.990 Dollar.Vor den Zahlen für das zweite Quartal lägen die Bewertungen im amerikanischen Internetsektor deutlich über denen der vergangenen fünf Jahre, so Goldman-Sachs-Analyst Heath Terry in seiner Studie.

