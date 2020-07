Dreimal ist der DAX an 13.000 Punkten gescheitert. Jetzt ist er dran.. Der Markt ist überkauft, sagt Jörg Scherer von der HSBC. In der Vergangenheit hieß das nichts Gutes. Klappt der Ausbruch über 13.000 dennoch? Und zwar nachhaltig? Der Trend sei intakt, sagt Jörg Scherer. Da wäre aber noch ein Gap... Fragen von Antje Erhard an Jörg Scherer, HSBC. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/