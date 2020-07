Die ThyssenKrupp-Aktie kämpft zu Wochenbeginn weiter mit der 7,00-Euro-Marke. Der nachhaltige Befreiungsschlag lässt dabei nach wie vor auf sich warten - und das könnte auch noch einige Zeit so bleiben. Der Vorstand des Industriekonzerns rechnet mit herben Folgen der Corona-Pandemie.In einem Brief an die Mitarbeiter erwartet das Management von ThyssenKrupp einen Verlust von bis zu einer Milliarde Euro, berichtete Reuters bereits am Freitag. Eine schnelle Erholung sei zudem "unwahrscheinlich".

