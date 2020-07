LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7600 auf 8300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Jeremy Fialko in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartals- und Halbjahresberichte der europäischen Nahrungsmittel-, Spirituosen- und Konsumgüterhersteller. Wirklich interessant seien vor allem die Signale für die zweite Jahreshälfte./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

