HomeServe meldet Veröffentlichung der zweiten umfassenden Umfrage unter Hausbesitzern, Home Services: The key to homeowner loyalty

"Die Eroberung der Herzen der Hausbesitzer (statt nur ihres Geldes) in einer wettbewerbsorientierten Welt wird mehr Kreativität und vorausschauendes Denken erfordern."

H Stephen Phillips, Global CEO International Business Development, HomeServe plc

Was ist das Geheimnis der Kundentreue? Dazu äußerten sich 11.000 Hausbesitzer in neun Ländern. Der Umfrage zufolge steht Sicherheit an oberster Stelle. Insbesondere bietet der Bericht wertvolle Einblicke in die Beziehungen der Kunden, wie sie sich reibungslose Abläufe in ihrem Heim vorstellen und welche Leistungen sie mit Kundentreue belohnen würden.

Wenn sich die Kunden gut aufgehoben fühlen und ihnen Lösungen angeboten werden, die ihnen Sicherheit geben, sind sie Dienstleistern gegenüber positiver eingestellt. Home Assistance, also Leistungen rund ums Haus, bedeutet Schutz für die Kunden und ein sicherer Weg zur Gewinnung von Kundenloyalität.

Letztlich entsteht Loyalität durch eine starke und lange Beziehung zum Kunden. Kurzfristiges Denken ist hier fehl am Platz.

Die Studie zeigt auf:

Bis zu 84% der Hausbesitzer sind an Schutzbriefen verschiedener Art für Geräte oder Anlagen für ihr Haus interessiert

der Hausbesitzer sind an Schutzbriefen verschiedener Art für Geräte oder Anlagen für ihr Haus interessiert Rund 7 von 10 Kunden würden tendenziell eine Versicherungspolice für Home Assistance abschließen (ein Anstieg von 20% seit 2017)

Kunden würden tendenziell eine Versicherungspolice für Home Assistance abschließen (ein Anstieg von 20% seit 2017) 70% der Hausbesitzer würden eine Website mit Fachleuten rund ums Haus nutzen, um vertrauenswürdige Handwerker zu finden

der Hausbesitzer würden eine Website mit Fachleuten rund ums Haus nutzen, um vertrauenswürdige Handwerker zu finden 71% würden sich der Firma, die mit Home Assistance Leistungen rund ums Haus anbietet, ein besseres Gefühl haben bei ihr bleiben

Über Homeserve

Homeserve hilft Unternehmen bei der Verbesserung der Kundenbindung durch Home Services mit Dienstleistungen wie daheim erbrachte Notdienste und Reparaturen wie beispielsweise Wasserrohrbrüche oder Probleme mit der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik sowie die Vermittlung zuverlässiger Handwerker für Hausmodernisierungen. Das Unternehmen hat weltweit über 8 Millionen Kunden.

Über die Studie

Basis der Studie ist eine Stichprobe von 11.000 Hausbesitzern in neun Ländern: Brasilien, Mexiko, Deutschland, Niederlande, Japan, Australien, Indien, Türkei und Großbritannien.

Ziel des Berichts war es, die Sorgen, Verhaltensweisen und Bedürfnisse der Kunden in Bezug auf ihr Heim besser zu verstehen und Wege aufzuzeigen, wie Unternehmen die Kundenbindung verbessern können.

