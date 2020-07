Tesla-Konkurrent Nikola im freien Fall: Das steckt hinter dem Aktienabsturz

Die Aktie von Nikola (WKN: A2P4A9 / ISIN: US6541101050) verzeichnete am Freitag im nachbörslichen und am Montag im vorbörslichen US-Handel einen scharfen Kurseinbruch. Dabei setzten die Notierungen zeitweise um rund 18 Prozent zurück. Auch an der Frankfurter Börse steht der US-Entwickler von Batterie- und Brennstoffzellen-betriebenen Fahrzeugen jetzt unter starkem Verkaufsdruck. Zeitweise korrigierte die Aktie am Montag um rund 20 Prozent.

Neue Aktien sollen emittiert werden

Anleger reagierten damit enttäuscht auf die Nachricht, dass Nikola 23 Millionen neue Aktien ausgeben will, um frisches Kapital einzusammeln. Mit den entsprechenden Warrants sollen Nikola-Aktionäre die neuen Aktien zu jeweils 11,50 US-Dollar kaufen können. Am Freitag gingen die Papiere bei 48,84 US-Dollar aus dem Börsenhandel. Einerseits dürfte dies für die Halter der Warrants ein lukratives Geschäft bedeuten. Andererseits sollte die Emission der neuen Papiere einen deutlichen Verwässerungseffekt haben.

