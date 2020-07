Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC) und Aphria (WKN: A12HM0) besser zusammen? Diese Idee wäre fast Realität geworden. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, wurde eine neue, kombinierte Einheit mit Aphria-CEO Iriwn Simon an der Spitze in den Führungsebenen beider Branchenleader diskutiert. Die kombinierte Einheit wäre 3,5 Milliarden CA$ wert gewesen - im Juli sei es aber zu einem Abbruch der Gespräche gekommen, so Bloomberg weiter. Laut Informationen der Nachrichtenagentur einigten sich beide ...

