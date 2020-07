Silber geht ab! So oder so ähnlich könnte man es sehen, nachdem die Entwicklung des Silberpreises bislang in diesem Jahr einer Eisdusche mit anschließendem Saunabesuch entspricht.Wie ein Blick auf Chart 1 zeigt, ist Silber im März 2020, wie auch bereits in der Finanzkrise 2008/2009, deutlich stärker als Gold unter die Räder gekommen.Dies spricht zwar grundsätzlich für Gold, da dieses eine höhere Wertstabilität aufwies. Nach dem Absturz von rund 18 Dollar auf rund 12 Dollar aber war Silber so billig relativ zu Gold, dass gerade diese Situation, ausgedrückt in einem Gold-Silber-Ratio von in der Spitze über 120, eine exzellente Kaufgelegenheit für Silber darstellte, worauf wir seither gebetsmühlenartig hingewiesen haben!

