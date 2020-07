Wie die Nachrichtenportal "EU-info.de' heute meldet, ist der Überschuss der Leistungsbilanz in der Eurozone im Zuge der Corona-Krise auf den niedrigsten Wert seit rund 5 Jahren gefallen.Nach Informationen der Europäischen Zentralbank betrug der Überschuss im Mai 2020 7,95 Mrd. Euro. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2015. Während der Überschuss in der Handelsbilanz stieg, ging der Überschuss in der Dienstleistungsbilanz zurück.In der Leistungsbilanz werden alle ökonomischen Transaktionen einer Volkswirtschaft mit dem Ausland erfasst. Darunter fallen insbesondere Waren- und Dienstleistungsgeschäfte sowie Einkommensübertragungen. Einem Überschuss der Leistungsbilanz steht ein Abfluss in der Kapitalbilanz gegenüber und umgekehrt.

