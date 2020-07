Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BionTech. Eine Meldung beflügelt, dass die Mainzer und der US-Pharmakonzern Pfizer mit Großbritannien eine 1. Liefervereinbarung zu einem möglichen, gerade in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff geschlossen haben. Bei den Verkäufen steht die Aktie von Wirecard im Visier der Investoren. Die Deutsche Börse erwägt, Pleitefirmen künftig schneller aus der Dax-Familie zu verbannen. Somit könnte das DAX-Aus schon Ende August drohen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv