BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der US-Einzelhandelsriese Walmart setzt die Verkaufsgespräche hinsichtlich seiner britischen Supermarktkette Asda fort. Das hat der Konzern am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg mitgeteilt. Demnach seien Walmart und Asda in Gesprächen mit einer kleinen Anzahl Bewerber, die einen Teil des Geschäfts übernehmen wollen. Wegen der Corona-Krise hatte der Konzern sein Vorhaben zunächst auf Eis gelegt.



Es sei noch offen, ob es tatsächlich zu einer Einigung komme, heißt es in dem Statement. Anfang des Jahres hatten sowohl die Beteiligungsgesellschaften Apollo Global Management und Lone Star Funds aus den USA als auch TDR Capital aus Großbritannien bereits Angebote für die erste Runde eingereicht. Der Deal wurde laut Insidern im März mit 7 Milliarden Pfund (7,69 Mrd Euro) bewertet, wie Bloomberg berichtet./knd/niw/nas

