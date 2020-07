Der weltgrößte Rückversicherers Münchner Rück hat soeben vorläufige Ergebniszahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Durch die COVID-19-Pandemie bedingte Schäden, z.B. den Ausfall von Großveranstaltungen, fielen Schäden in der Rückversicherung von rund 700 Mio. Euro an. Geringe Belastungen gab es dagegen in den Bereich Lebens- und Gesundheitsversicherung und Schaden- und Unfallversicherung. Trotz der Belastungen konnte die Münchner Rückvers..

