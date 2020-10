DGAP-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SÜSS MicroTec SE: Quartalsergebnis im dritten Quartal 2020 deutlich über Vorjahr



26.10.2020 / 13:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Adhoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SÜSS MicroTec SE: Quartalsergebnis im dritten Quartal 2020 deutlich über Vorjahr - Umsatz steigt um 63%von 37 Mio. Euro auf 61 Mio. Euro im dritten Quartal - EBIT verbessert sich von -4,9 Mio. Euro auf 9,0 Mio. Euro im dritten Quartal Garching, 26. Oktober 2020 - SÜSS MicroTec gibt heute Zahlen für Umsatz und EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern) für das dritte Quartal 2020 bekannt. Beide Kennzahlen liegen deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Der Umsatz in Höhe von 60,6 Mio. Euro in Q3 2020 liegt um 23,5 Mio. Euro bzw. 63,3 Prozent über den 37,1 Mio. Euro des Vorjahresquartals. Das EBIT erreichte in Q3 2020 einen Wert von 9,0 Mio. Euro und liegt somit um 13,9 Mio. Euro über den -4,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Damit liegt die EBIT-Marge in Q3 2020 bei 14,9 Prozent nach -13,2 Prozent im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wird nun die Auswirkungen der guten Quartalsergebnisse auf die Erwartungen für das Gesamtjahr 2020 analysieren und wird mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 10. November 2020 eine Aussage hierzu treffen. 26.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de