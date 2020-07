FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seine Bestmarke seit der Frühphase der Corona-Krise weiter nach oben geschraubt. Angetrieben von ungebrochener Zuversicht der Anleger übersprang der deutsche Leitindex erstmals seit Ende Februar wieder die Marke von 13 000 Punkten. Nahe dem Tageshoch brachte er ein Plus von 0,99 Prozent auf 13 046,92 Zähler über die Ziellinie. Der kleinere Indexbruder MDax legte um 0,67 Prozent auf 27 118,42 Punkte zu.



Ausgehend vom tiefsten Niveau seit 2013, das der Dax im März im Zuge des Corona-Crashs erreichte, hat der Leitindex eine fulminante Erholung um mehr als die Hälfte hingelegt. Auch wenn die Viruskrise weiter schwelt, fehlen ihm zum bisherigen Rekord von 13 795 Punkten nur noch knapp 750 Punkte. Weiter gestützt wurde die Rally von der Hoffnung auf einen Schutz gegen das Virus. Ein britischer Impfstoff scheint einer Studie zufolge sicher zu sein.



Schon länger glauben die Anleger auch an eine rasche konjunkturelle Erholung, mitunter dank Hilfsmaßnahmen von Notenbanken und Regierungen. Zwar erwies sich das Ringen um ein Krisenpaket auf dem andauernden EU-Sondergipfel bislang als zäh. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht nach dreitägigen Verhandlungen aber die Chance auf einen Durchbruch./tih/he



DE0008469008, DE0008467416

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de