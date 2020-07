PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben einen erfreulichen Start in die neue Woche hingelegt. Die verhaltene Hoffnung auf eine Einigung beim Brüsseler Sondergipfel einerseits und auf einen Corona-Impfstoff andererseits stützten die Kurse. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg am Montag um 0,68 Prozent auf 3388,34 Punkte. Allerdings verpasste der Index damit erneut den Sprung über die Hürde bei 3400 Zählern auf den höchsten Stand seit Anfang März.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet beim Brüsseler Sondergipfel einen Durchbruch für das geplante milliardenschwere Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise. "Ich bin für heute positiv gestimmt", sagte von der Leyen am Montag, dem vierten Verhandlungstag der 27 Staats- und Regierungschefs. Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zog ein positives Zwischenfazit des europäischen Corona-Krisengipfels.



In Paris rückte der Cac 40 um 0,47 Prozent auf 5093,18 Punkte vor. Für den FTSE 100 in London ging es hingegen um 0,46 Prozent auf 6261,52 Punkte nach unten. Hier belastete das starke britische Pfund, dass die Exportchancen britischer Unternehmen beeinträchtigen kann./bek/he



EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545

