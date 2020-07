Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute mehrere organisatorische Änderungen im gesamten Führungsteam bekannt, die mit den Wachstums- und operativen Zielen des Unternehmens in Einklang stehen.

Clay McCreery wurde zum Chief Operating Officer ernannt. McCreery war zuvor als Chief Revenue Officer für Vecima tätig und leitete den Geschäftsbereich Content Delivery Storage. Er kam 2017 durch die Übernahme von Concurrent Technology zu Vecima. Vor seiner Tätigkeit Concurrent fungierte McCreery 14 Jahre lang als Senior Vice President of Sales of North America bei ARRIS. Während seiner Geschäftsführung trug er zur Integration mehrerer wichtiger Akquisitionen bei, die ARRIS einen Ausbau seines Marktanteils in den Bereichen Access Technologies, DOCSIS Services und Content Delivery ermöglichten. "Dies ist eine entscheidende Zeit für das Unternehmen und die Branchen, die wir bedienen. Ich bin begeistert, Teil eines Unternehmens zu sein, das die Vision und Entschlossenheit hat, unseren Kunden bei der Umstellung ihrer Netzwerke auf Dienste der nächsten Generation zu unterstützen", sagte McCreery.

Colin Howlett wurde zum Chief Technology Officer ernannt und mit der Leitung der neu geschaffenen CTO-Funktion betraut. Howlett war zuvor als Vice President of Architecture bei Vecima tätig, und während seiner 23-jährigen Geschäftsführung leitete er Ingenieur- und Architekturteams. Sein technisches Fachwissen erstreckt sich über ein breites Spektrum, einschließlich drahtloser, drahtgebundener, HF- und Softwaretechnik. "In meinen früheren Positionen bei Vecima hat bestand bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden die stärkste Motivation darin, einzigartige und überzeugende Lösungen für ihre technischen Herausforderungen zu entwickeln", so Howlett. "Ich freue mich darauf, ein Team von Technologieexperten und Vordenkern der Branche von Weltrang zu leiten, während wir unsere Reichweite erweitern."

Kyle Goodwin wurde zum SVP General Manager der Geschäftseinheit Content Delivery Storage befördert. Goodwin leitete zuvor das Forschungs- und Entwicklungsportfolio der Produkte von Concurrent Technology während einer Übergangsphase in der Service-Provider-Branche. Bevor er zu Concurrent kam, arbeitet er in der Telekommunikations-, Finanztechnologie- und Versicherungsbranche bei Motorola, PrimeRevenue, S1 Corporation und Aflac. Goodwin ist außerdem Mitglied des Lenkungsausschusses des DVB-Projekts, eines von der Industrie geführten Konsortiums, das den globalen Standard für digitales Fernsehen definiert.

Ryan Nicometo wurde zum SVP General Manager der Geschäftseinheit Video Storage ernannt. Nicometo, der ebenfalls durch die Übernahme von Concurrent Technology zu Vecima gekommen ist, bringt in seine Funktion 21 Jahre Erfahrung im Bereich Service Provider ein. Vor seinem Eintritt bei Concurrent hatte er Führungspositionen bei der ARRIS-Gruppe, CCI Systems und Motorola inne. Während seiner Tätigkeit bei Motorola und ARRIS förderte er die Integration von Technologien und Talenten aus mehreren Übernahmen in verschiedenen Funktionen des Vertriebs- und Produktmanagements.

In ihren neuen Funktionen im Unternehmen sind Goodwin und Nicometo McCreery unterstellt.

"Sowohl Ryan als auch Kyle waren wichtige Mitglieder des Managementteams und haben in den letzten Jahren erheblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen", sagte McCreery.

"Ich freue mich sehr darüber, dass Clay, Colin, Kyle und Ryan erweiterte Aufgaben innerhalb des Vecima-Führungsteams übernehmen werden, während wir unsere Strategie umsetzen, um unseren internationalen Service Provider- und Broadcast-Kunden mit einer leistungsstarken Palette von Produkten und Technologien liefern, die eine stärker vernetzte Welt vorantreiben", sagte Sumit Kumar, Präsident und Chief Executive Officer von Vecima. "Vecima für das Wachstum und die Investitionen in die Zukunft der Branchen, die wir bedienen, gut aufgestellt."

Über Vecima

Vecima Networks Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung integrierter Hardware und skalierbarer Softwarelösungen für Breitbandzugang, Bereitstellung von Content und Telematik konzentriert. Wir unterstützen weltweit führende Innovatoren dabei, sich weiterzuentwickeln, zu vernetzen, zu unterhalten und zu analysieren. Wir entwickeln Technologien, um die Bereitstellung und Speicherung von Inhalten zu verändern, den Zugang zu Breitbandnetzen mit hoher Kapazität zu ermöglichen und die Datenanalyse zu rationalisieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.vecima.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

