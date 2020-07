Das Interesse an E-Mobilität steigt. Trotzdem will sich aktuell nur gut jeder Zehnte ein Elektroauto kaufen. Die Kaufprämie ändert daran nichts. Elf Prozent derjenigen, die sich ein neues Auto kaufen wollen, suchen nach einem reinen E-Auto. Das hat eine Yougov-Umfrage im Auftrag von Check24 gezeigt. Vor einem Jahr waren es noch sieben Prozent. Dabei wurde nur nach den Kaufabsichten gefragt, nicht nach tatsächlich gekauften Fahrzeugen. 2019 lag der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen laut Kraftfahrtbundesamt bei 1,8 Prozent...

