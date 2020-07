DURCHBRUCH: PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) und Remimazolam wird immer mehr zur Erfolgsstory. Nach der FDA-Zulassung am 03.07.2020 scheint das Unternehmen eine neue Entwicklungsstufe erreicht zu haben und heute gehts weiter: Chinesische Arzneimittelzulassungsbehörde (NMPA) erteilt die Marktzulassung für Remimazolam in der Kurzsedierung in China Yichang Humanwell hat die die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Remimazolam für den chinesischen Markt und hat entsprechende Lizenzvereinbarungen mit Paion geschlossen, die umsatzbezogen sein werden. Dr. Jim Phillips, CEO der PAION AG, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...