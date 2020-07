Verhaltener Optimismus am vierten Tag des EU-SondergipfelsBrüssel - Nach einer Reihe von Zugeständnissen an die "sparsamen" Länder scheint eine Einigung zum Corona-Wiederaufbaupaket am vierten Tag des EU-Gipfels zumindest in Reichweite. Es gebe einen "Rahmen für eine mögliche Einigung", sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Montag in Brüssel. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...