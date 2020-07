Kurz vor dem geplanten Galaxy Unpacked 2020 verdichten sich die Hinweise auf eine Vorstellung des Galaxy Fold 2. Neben einem offiziellen Teaser ist ein geleaktes Bild des Foldable aufgetaucht. Wenn Samsung am 5. August sein Event Galaxy Unpacked 2020 abhält, dürfte der Konzern neben neuen Galaxy Note 20, den Galaxy Buds Live, einem Tab-S7-Tablet und der Smartwatch Galaxy Watch 3 sowie der 5G-Version des Foldable Z Flip auch das neue Galaxy Fold 2 vorstellen. Darauf deutet zum einen ein via Twitter veröffentlichter offizieller Teaser hin, der unter dem Titel "One fold, infinite ...

