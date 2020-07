NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Montag Gewinne verbucht. Indizes und Branchen wiesen aber große Differenzen auf. Während der Dow-Jones-Index nur minimal nach oben lief, profitierten die Nasdaq-Indizes von ausgesprochener Rally-Laune. Die jüngste Rotation von Technologie zu Zyklikern wurde damit zunächst unterbrochen. Gefragt waren die "Corona-Sieger" aus dem Tech- und dem Pharmasektor, während Transport-, Lebensmittel- und Energietitel nachgaben.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Mini-Plus von 9 Punkten auf 26.681 Punkten aus dem Handel. Der S&P-500-Index schloss 0,8 Prozent höher, während der Nasdaq-Composite um 2,5 Prozent nach oben schoss. An der Nyse gab es 1.277 (Freitag: 1.681) Kursgewinner und 1.694 (1.295) -verlierer. Unverändert schlossen 98 (73) Titel.

Zentrales Thema blieb zwar die Coronavirus-Pandemie. Über das Wochenende wurden in den USA erneut zahlreiche Neuinfektionen verzeichnet. Doch sahen die Teilnehmer wieder verstärkt das Positive: die Hoffnung auf einen Impfstoff und die Hilfen von Staat und Notenbank. Zudem rückt nun mehr und mehr die Ergebnissaison in den Blick, verknüpft mit der Hoffnung, dass die wirtschaftlichen Schäden geringer ausfallen könnten als befürchtet.

Zugleich fürchteten Teilnehmer einen Einbruch des Konsums. Denn Ende des Monats läuft ein staatliches Programm aus, das derzeit 25 Millionen Amerikaner mit wöchentlich 600 Dollar unterstützt. Nach der Rückkehr aus der Sommerpause in dieser Woche bleibt dem US-Kongress nur wenig Zeit, ein neues Programm zu verabschieden. Positive Nachrichten hierzu dürften Risiko-Assets stützen, meint Jane Foley, leitende Devisenstrategin bei der Rabobank.

Biontech und Pfizer mit Impfstoffauftrag gesucht

Konjunkturdaten von Rang standen nicht auf der Agenda, und die Bilanzsaison wird erst in den kommenden Tagen neue Aufschlüsse über die Ertragsentwicklung der Unternehmen zulassen. Nach Börsenschluss am Montag wird IBM Zahlen vorlegen, im weiteren Verlauf der Woche folgen Schwergewichte wie Coca-Cola, Philip Morris, Microsoft, Tesla und Intel, um nur einige zu nennen.

Im Blick standen Unternehmen, die an Impfstoffen gegen Covid-19 forschen. Hier sprangen die Aktien von Biontech um 3,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat gemeinsam mit Pfizer eine Vereinbarung mit Großbritannien über die Lieferung von 30 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten BNT162 gegen Covid-19 getroffen. Die Pfizer-Aktie lag 0,9 Prozent im Plus.

Ein überzeugendes Quartalsergebnis verhalf Halliburton zu einem Plus von 3 Prozent. Der Ausrüster der Erdölindustrie hat auf bereinigter Basis überraschend einen Gewinn erzielt. Der Umsatz verfehlte hingegen die Erwartungen.

Die Amazon-Aktie rückte um 7,9 Prozent vor auf 3.197 Dollar. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 3.800 von 3.000 Dollar angehoben.

Tesla verteuerten sich um 9,5 Prozent. Die Experten von Wedbush trauen dem Elektroauto-Hersteller einen Quartalsgewinn zu, wenn er am Mittwoch Zahlen vorlegt. Viele Tesla-Bullen rechneten zudem damit, dass die Aktie nach den Zahlen in den S&P-500 aufgenommen wird.

Noble Energy gewannen 5,4 Prozent, nachdem Chevron einer Übernahme für 5 Milliarden Dollar in Aktien zugestimmt hat. Chevron bverloren 2,1 Prozent.

Euro erneut fest - Öl dreht ins Plus

Der Euro markierte am Montag die höchsten Stände seit Mitte März, als die Coronakrise auf die Märkte hereinbrach. Laut Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank ist es zwar unerfreulich, dass sich die Verhandlungen der EU zu den Wiederaufbauhilfen erneut in die Länge ziehen, um einen größeres Absturz des Euro zu vermeiden, dürfte es aber schon ausreichen, wenn man am Ende wenigstens ein Kommunique mit Fortschritten vorweisen könne. Zumindest aber dürfte eine andauernde Dollarschwäche die Unterseite für den Euro begrenzen. Aktuell notiert der Euro bei etwa 1,1445 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,1468 Dollar.

Die Ölpreise tendierten wenig verändert und holten damit ihre frühen Tagesverluste auf. Zunächst lastete die Befürchtung einer geringeren Nachfrage als Folge der Coronapandemie und des dadurch ausgelösten Einbruchs der Wirtschaft. Doch die Anleger blickten auf die voraussichtlich gesunkenen US-Lagerbestände, zu denen am Dienstag und Mittwoch Zahlen vorgelegt werden. Auch der sich erholende Aktienmarkt und der schwächelnde Dollar stützten die Preise. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 0,3 Prozent auf 40,71 Dollar. Brent gewann 0,2 Prozent auf 43,21 Dollar.

Fester zeigte sich der Goldpreis, der um 0,4 Prozent auf 1.818 Dollar je Feinunze stieg. Er profitierte vom schwächeren Dollar und von Inflationssorgen. Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf die Schuldenberge, die viele Staaten zur Bekämpfung der Coronakrise aufhäufen. Viele Anleger griffen aus Angst vor einer Geldentwertung zu Gold.

Staatsanleihen fanden ebenfalls Käufer. Die Zehnjahresrendite sank um 1,7 Basispunkte auf 0,62 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.680,87 0,03 8,92 -6,51 S&P-500 3.251,84 0,84 27,11 0,65 Nasdaq-Comp. 10.767,09 2,51 263,90 20,00 Nasdaq-100 10.952,08 2,88 306,86 25,41 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 1,2 0,14 -104,9 5 Jahre 0,27 0,0 0,27 -165,0 7 Jahre 0,47 0,6 0,46 -178,2 10 Jahre 0,62 -1,7 0,63 -182,9 30 Jahre 1,31 -1,7 1,33 -175,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1445 +0,23% 1,1465 1,1429 +2,1% EUR/JPY 122,80 +0,41% 122,94 122,39 +0,7% EUR/CHF 1,0747 +0,10% 1,0768 1,0736 -1,0% EUR/GBP 0,9042 -0,52% 0,9136 0,9117 +6,8% USD/JPY 107,30 +0,19% 107,24 107,11 -1,4% GBP/USD 1,2658 +0,78% 1,2549 1,2536 -4,5% USD/CNH (Offshore) 6,9887 -0,04% 6,9851 6,9930 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.162,76 -0,08% 9.181,51 9.136,51 +27,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,71 40,59 +0,3% 0,12 -30,2% Brent/ICE 43,21 43,14 +0,2% 0,07 -30,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,92 1.809,82 +0,4% +8,10 +19,8% Silber (Spot) 19,90 19,31 +3,1% +0,59 +11,5% Platin (Spot) 849,08 835,95 +1,6% +13,13 -12,0% Kupfer-Future 2,91 2,90 +0,5% +0,01 +3,2% ===

