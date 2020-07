Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Monheim am Rhein (pta001/21.07.2020/00:15) - Die positive Entwicklung im operativen Geschäft der Gruppe hat sich in den vergangenen Wochen nochmals deutlich verstärkt. Auf Konzernbasis und nach vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz der Weng Fine Art AG Mitte Juli 2020 mit ca. EUR 4,1 Mio. etwa 17 % über dem Vorjahr (EUR 3,5 Mio.). Der Rohgewinn mit ca. EUR 1,65 Mio. hat sich gegenüber dem Vorjahr bisher um mehr als 30 % erhöht (EUR 1,25 Mio.) und der Gewinn im operativen Geschäft mit ca. TEUR 750 bereits um etwa 88 % zugenommen (TEUR 400). Der Vorstand geht davon aus, dass sich dieser Trend im weiteren Verlauf des Jahres fortsetzen oder sogar verstärken könnte, sofern sich die Corona-Pandemie in den Zielmärkten der Gruppe nicht wieder deutlich stärker ausbreitet und zu großflächigen Lockdowns führt.



Kontakt (mitteilende Person): Rüdiger K. Weng Vorstand Weng Fine Art AG Rheinpromenade 8 40789 Monheim am Rhein Tel.: 49 (0)2173 690 8700 www.WengFineArt.com



