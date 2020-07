FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kennt über 13 000 Punkten wohl zunächst kein Halten: Nach dem Sprung über die runde Marke zu Wochenbeginn taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 13 160 Punkte und damit rund 0,9 Prozent höher.



Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise einigten sich die EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Der Kompromiss wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den Mitgliedsstaaten angenommen.



Für gute Laune bei den Anlegern sorgt aber auch, dass sich die Techwerte an der Nasdaq rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus befinden. Der Nasdaq 100 befindet sich nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag wieder auf Kurs Richtung Rekordhoch der Vorwoche./ag/mis

