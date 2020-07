The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 5FW XFRA JP3935300008 YAMAGUCHI FINL GRP INC. EQ01 EQU EUR N

CA 5FY XFRA JP3974450003 RESORTTRUST INC. EQ01 EQU EUR N

CA 4FE XFRA KYG671451055 OAKTREE ACQ.CORP.A -,0001 EQ01 EQU EUR N

CA EN9 XFRA SE0003943620 ENZYMATICA AB EQ01 EQU EUR N

