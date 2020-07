The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0217374286 OESTERR. K.BK 13-20 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0370943620 FCA CAP.SU. 17-20 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0HP28 DEKA NOK FESTZINS 16/20 BD00 BON NOK N

CA XFRA XS1250867642 DT.WOHNEN ANL 15/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K482 DEKA USD FESTZINS 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NWB10L6 NRW.BANK IS.10L VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US6174467P85 MORGAN STANLEY 10/20 BD01 BON USD N

CA 7SPA XFRA XS0953783239 AUSNET SVCS H.P.13/20 MTN BD02 BON EUR N

