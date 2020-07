The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DFK0B62 DZ BANK IS.A1432 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B70 DZ BANK IS.A1433 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B88 DZ BANK IS.A1434 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CE4 DZ BANK IS.A1440 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CF1 DZ BANK IS.A1441 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CG9 DZ BANK IS.A1442 BD00 BON EUR NCA 4O0 XFRA CA73238C1041 POND TECHS HLDGS EQ00 EQU EUR NCA 5EE XFRA JP3117700009 MEBUKI FINANCIAL GROUP EQ00 EQU EUR NCA 5EF XFRA JP3125800007 ARIAKE JAPAN CO.LTD EQ00 EQU EUR NCA 5EH XFRA JP3149600003 IYO BK LTD EQ00 EQU EUR NCA 5EJ XFRA JP3161200005 EZAKI GLICO EQ00 EQU EUR NCA 5EW XFRA JP3208200000 KAGOME CO. LTD EQ00 EQU EUR NCA PR1T XFRA LU2182388665 AIS-P.U.T.B.0-1 ETF DRDLA EQ00 EQU EUR YCA 5EZ XFRA JP3274150006 SHIP HEALTHCARE HLDG.INC. EQ01 EQU EUR NCA 5F0 XFRA JP3276400003 GUNMA BK LTD EQ01 EQU EUR NCA 5F3 XFRA JP3386110005 JINS HOLDINGS INC. EQ01 EQU EUR NCA 5F6 XFRA JP3409800004 SUMITOMO FORESTRY EQ01 EQU EUR NCA 5F7 XFRA JP3429300001 ZENSHO HOLDINGS CO. LTD. EQ01 EQU EUR NCA 5FA XFRA JP3673600007 NIPRO CORP. EQ01 EQU EUR NCA 5FI XFRA JP3769000005 HACHIJUNI BK EQ01 EQU EUR NCA 5FJ XFRA JP3780100008 PARK24 CO. LTD EQ01 EQU EUR NCA 5FK XFRA JP3797000001 BK OF HIROSHIMA EQ01 EQU EUR NCA 5FO XFRA JP3910620008 MIRAIT HOLDINGS CORP. EQ01 EQU EUR NCA 5FV XFRA JP3930200005 YAOKO CO. LTD EQ01 EQU EUR N