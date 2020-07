FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.480 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.142 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.022 EUR

FKM XFRA NO0010234552 AKER ASA A NK 28 1.108 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.087 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.103 EUR

PF6 XFRA CA70137W1086 PARKLAND CORP. 0.065 EUR

08HH XFRA CNE100001M79 SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1 0.048 EUR

SL8 XFRA US83416M1053 SOLAR SENIOR CAP. DL-,01 0.087 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.026 EUR

AKER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de