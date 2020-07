FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EDP XFRA PTEDP0AM0009 EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1

GF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30

AK7 XFRA AU000000ALK9 ALKANE RESOURCES LTD.

C08 XFRA US1276861036 CAESARS ENTERTAINMT DL-01

2GD XFRA AU000000GID7 GI DYNAMICS INC. CDIS1/50

19R XFRA FR0013006558 SRP GROUPE EO -,04

EDP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de