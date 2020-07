FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SLW1 XFRA US87089E1001 SWISS LIFE HLDG ADR/1/2

SLW XFRA CH0014852781 SWISS LIFE HLDG SF 5,10

PMR XFRA ES0169501030 PHARMA MAR S.A. EO -,05

APO2 XFRA CA83405W2058 SOFTLAB9 SOFTW.SOLUT.

2C31 XFRA US16953Q2049 CHINA RAPID FIN. A SP.ADR

4J6 XFRA CH0011693600 LUZERNER KANTONALBK SF 31

