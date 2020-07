TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag durch die Bank mit Aufschlägen. Neben den guten US-Vorlagen, wo vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes kräftige Kursgewinne einfuhren, sind es die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 und staatlichen Programme zur Stützung der Konjunktur, die für Kaufstimmung sorgen. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet.

Positiv wird unterdessen auch die Einigung der EU auf den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan gesehen, während in den USA der Kongress an neuen Hilfen unter anderem für die Konsumenten arbeitet. Ein Ende des Monats auslaufendes Programm, das derzeit 25 Millionen Amerikaner ohne Arbeit mit wöchentlich 600 Dollar unterstützt, soll verlängert werden. Die fiskalischen und geldpolitischen Unterstützungen würden nicht enden, bevor man nicht eine klare Konjunkturerholung sehe, prophezeit ein Händler.

Schanghai hinkt hinterher

Im chinesischen Kernland hinkt der Markt nach der Vortagesrally hinterher. Der Schanghai-Composite liegt wenig verändert. Analysten glauben aber, dass die reichlich vorhandene Liquidität den Markt für chinesische A-Aktien auch weiterhin treiben wird. China Fortune Securities verweist auf die lockere Geldpolitik und die steigende Bereitschaft von Privatinvestoren, in den Markt einzusteigen. Händler verweisen zudem auf den erklärten Wunsch der politischen Instanzen auf steigende Aktienkurse.

In Hongkong legt der HSI um 1,9 Prozent deutlich zu. Wie in den USA laufen Technologiewerte besser als der breite Markt. Analysten sehen kurzfristig auch Zementtitel als Gewinner und verweisen auf Signale der Regierung, neue Infrastrukturprogramm auflegen zu wollen.

Konsum in Australien steigt

In Tokio zieht der Nikkei-225 um 0,7 Prozent auf 22.883 Punkte an. Gefragt sind Titel aus den Sektoren E-Commerce, Elektronik und Pharma. Mit der Einigung auf dem EU-Gipfel verliert der japanische Yen als vermeintlich sicherer Hafen etwas an Zuspruch und stützt damit den Aktienmarkt. Der US-Dollar steigt auf 107,31 Yen nach einem Tagestief bei 107,12.

In Seoul beträgt das Plus 1,6 Prozent, in Sydney legt der Leitindex um über 2 Prozent zu. Analysten sprechen von steigenden Konsumausgaben in Australien trotz der zuletzt wieder gestiegenen Neuinfektionen. In der Woche zum 17. Juli zogen die Online-Ausgaben stark an - auf Jahressicht um 22,2 Prozent. Doch auch die Umsätze in Geschäften vor Ort legten um 7,4 Prozent zu. Gleichwohl sank das Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche das vierte Mal in Folge.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.136,10 +2,24% -8,20% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.902,17 +0,81% -3,97% 08:00 Kospi (Seoul) 2.233,26 +1,59% +1,62% 08:00 Schanghai-Comp. 3.316,56 +0,07% +8,74% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.529,02 +1,88% -11,14% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.627,81 +0,44% -18,82% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.598,80 +0,59% +0,04% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.54 Uhr % YTD EUR/USD 1,1430 -0,1% 1,1444 1,1455 +1,9% EUR/JPY 122,68 -0,0% 122,73 122,75 +0,6% EUR/GBP 0,9029 -0,1% 0,9041 0,9109 +6,7% GBP/USD 1,2658 +0,0% 1,2655 1,2571 -4,5% USD/JPY 107,33 +0,1% 107,25 107,16 -1,3% USD/KRW 1198,70 -0,2% 1201,03 1203,60 +3,8% USD/CNY 6,9934 +0,1% 6,9838 6,9901 +0,4% USD/CNH 6,9916 +0,0% 6,9888 6,9872 +0,4% USD/HKD 7,7511 -0,0% 7,7519 7,7536 -0,5% AUD/USD 0,7021 +0,1% 0,7017 0,6991 +0,2% NZD/USD 0,6561 -0,2% 0,6575 0,6558 -2,5% Bitcoin BTC/USD 9.176,76 +0,1% 9.169,01 9.175,13 +27,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,84 40,81 +0,1% 0,03 -30,0% Brent/ICE 43,38 43,28 +0,2% 0,10 -30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,97 1.816,83 +0,1% +1,15 +19,8% Silber (Spot) 20,24 19,88 +1,8% +0,36 +13,4% Platin (Spot) 847,60 850,50 -0,3% -2,90 -12,2% Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,5% +0,01 +3,6% ===

