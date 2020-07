Die Futures legten leicht zu, nachdem heute früh der EU-Gipfel zu einer finalen Entscheidung kam. Der wichtigste Baustein, die Zuschüsse an Mitgliedsländer in Höhe von 390 Mrd. Euro, war bereits gestern beschlossen worden. Die Höhe der Zuschüsse waren deutlich unter dem ersten Vorschlag von Deutschland und Frankreich geblieben, die für einen Umfang von 500 Mrd. Euro plädiert hatten. Insgesamt umfasst das gesamte Konjunktur- und Investitionsprogramm ein Volumen von 750 Mrd. Euro. Der DAX-Future liegt vorbörslich mehr als 0,5 % im Plus und notiert über 13.130 Punkten. Damit steht einer positiven Eröffnung in Frankfurt nichts mehr im Wege.Das sah gestern früh noch ganz anders aus. Nach einem holprigen Start in die Woche konnte sich der DAX am Montag aber vor dem Mittag wieder fangen. Am Nachmittag legte der deutsche Aktienmarkt dann noch im Einklang mit der Wall Street eine kleine Rallye hin. Der TecDAX war erneut der stärkste Index mit einem Plus von 1,73 % auf 3.152,30 Punkte. Der DAX schloss mit einem Gewinn von 0,99 % bei 13.046,92 Punkte und damit über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten.

