Nachdem die Aktie der Münchner Rück Versicherungsgesellschaft zwischen Sommer 2019 und Februar dieses Jahres eine monotone Aufwärtsbewegung auf ein Rekordhoch von 284,20 Euro eingeschlagen hatte, kam mit dem Corona-Crash endlich etwas mehr Bewegung auf. Dabei setzte das Papier binnen fünf Wochen auf die markante und mittelfristig entscheidende Horizontalunterstützung um 140,90 Euro zurück. Seit Mitte März herrscht aber wieder eine Erholungsbewegung und präsentiert sich bislang in einem dreiwelligen Kursmuster mit einem entsprechenden Verlaufshoch bei 242,50 Euro. Die letzten sechs Wochen über konsolidierte das Papier seitwärts in einem bullischen Dreieck aus. Dieses scheint die Aktie mit dem Anstieg vom gestrigen Handelstag nun verlassen zu wollen und wird somit allen technischen Erwartungen an eine Fortsetzung der Rallye gerecht.

Fünfwelliger Impuls?!

Sobald es gelingt auf Wochenschlusskursbasis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...