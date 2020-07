Ant Financial plant den Börsengang im Volumen von 200 Mrd. $ (umgerechnet). Die eigentliche Mutter ist Alibaba. In Shanghai kommt man nicht sehr schnell zum Zuge, so dass sich ein Vorgriff auf Alibaba wahrscheinlich lohnt! Also entscheiden Sie!



