BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Einigung beim EU-Sondergipfel auf den europäischen Aufbaufonds und den mehrjährigen Finanzrahmen als "Wendepunkt" für die Europäische Union (EU) eingestuft. "Wir sehen uns einer beispiellosen Herausforderung gegenüber, und die EU besteht sie", betonte Scholz in einer auf Englisch verbreiteten Erklärung. "Wir bekämpfen diese Krise in Solidarität mit geeinten Kräften. Die heutige Entscheidung markiert einen Wendepunkt hin zu einem starken Europa, hin zu einer perfekteren Union." Er freue sich nun darauf, diesen Plan zusammen mit seinen EU-Amtskollegen in die Praxis umzusetzen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Einigung zuvor als "wichtiges Signal" bezeichnet und erklärt, sie sei "sehr erleichtert", dass Europa nach schwierigen Verhandlungen gezeigt habe, dass es "doch gemeinsam handeln kann". Nach dem vier Tage und vier Nächte langen Gipfel sei es gut, "dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben". Die EU-Spitzen hatten seit Freitag vor allem über den 750 Milliarden Euro umfassenden Aufbauplan verhandelt. Am Ende wurde der Anteil der Zuschüsse auf Druck einer Gruppe um die Niederlande und Österreich von ursprünglich geplanten 500 auf 390 Milliarden Euro verringert. Das Europaparlament muss dem Kompromiss nun aber noch zustimmen.

July 21, 2020 01:53 ET (05:53 GMT)