FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GRAPHEX MNG LTD. GR2 AU000000GPX0
AB/FROM ONWARDS 21.07.2020 08:08 CET
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GRAPHEX MNG LTD. GR2 AU000000GPX0
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