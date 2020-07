DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Technolgiegigant IBM hat zwar im zweiten Quartal einen Rückgang bei Ergebnis und Umsatz zu verkraften gehabt. Doch hat er die Erwartungen übertroffen. Das Nettoergebnis fiel auf 1,36 Milliarden Dollar von 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 2,18 Dollar je Aktie nach 3,17 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten lediglich mit 2,09 Dollar gerechnet. Der Umsatz fiel auf 18,12 Milliarden Dollar von 19,16 Milliarden Dollar. Hier war mit 17,73 Milliarden Dollar gerechnet worden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

22:01 Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:30 United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.274,50 +0,66% Nasdaq-100-Indikation 11.058,50 +0,93% Nikkei-225 22.894,12 +0,78% Hang-Seng-Index 25.534,57 +1,90% Kospi 2.225,81 +1,26% Schanghai-Composite 3.318,67 +0,14% S&P/ASX 200 6.143,00 +2,36%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Neben den guten US-Vorlagen, wo vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes kräftige Kursgewinne einfuhren, sind es die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 und staatlichen Programme zur Stützung der Konjunktur, die für Kaufstimmung sorgen. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet. Positiv wird auch die Einigung der EU auf den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan gesehen, während in den USA der Kongress an neuen Hilfen unter anderem für die Konsumenten arbeitet. Ein Ende des Monats auslaufendes Programm soll verlängert werden. Im chinesischen Kernland hinkt der Markt nach der Vortagesrally hinterher. Analysten glauben aber, dass die reichlich vorhandene Liquidität den Markt für chinesische A-Aktien auch weiterhin treiben wird. China Fortune Securities verweist auf die lockere Geldpolitik und die steigende Bereitschaft von Privatinvestoren, in den Markt einzusteigen. Händler verweisen zudem auf den erklärten Wunsch der politischen Instanzen auf steigende Aktienkurse. In Hongkong legt der HSI dagegen deutlich zu. Wie in den USA laufen Technologiewerte besser als der breite Markt. Analysten sehen kurzfristig auch Zementtitel als Gewinner und verweisen auf Signale der Regierung, neue Infrastrukturprogramme auflegen zu wollen. In Tokio sind Titel aus den Sektoren E-Commerce, Elektronik und Pharma gefragt. Mit der Einigung auf dem EU-Gipfel verliert der japanische Yen als vermeintlich sicherer Hafen etwas an Zuspruch und stützt damit den Aktienmarkt. In Sydney verweisen Analysten auf steigende Konsumausgaben.

US-NACHBÖRSE

IBM kletterten um 4,6 Prozent. Cadence Design Systems hatte die Markterwartungen im zweiten Quartal geschlagen. In der Folge erhöhte das Unternehmen die Wachstumsprognose. Die Titel legten um 3,2 Prozent zu. Eine Personalie ließ den Kurs von Potbelly um 11 Prozent anspringen. Die Restaurantkette bestellte Robert D. Wright mit sofortiger Wirkung zum neuen Präsidenten und CEO, der damit Alan Johnson ersetzt. Wright arbeitete zuletzt bei Wendy's. Der Hersteller von Sensorelementen Synaptics übernimmt den Videoverarbeiter DisplayLink. Synaptics legten um 1,3 Prozent zu. New Age Beverages haussierten um 79,9 Prozent. Der Getränkeanbieter übernimmt Arix.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.680,87 0,03 8,92 -6,51 S&P-500 3.251,84 0,84 27,11 0,65 Nasdaq-Comp. 10.767,09 2,51 263,90 20,00 Nasdaq-100 10.952,08 2,88 306,86 25,41 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 786 Mio 869 Mio Gewinner 1.277 1.629 Verlierer 1.693 1.336 Unverändert 99 91

Fester - Indizes und Branchen wiesen bei einem positiven Grundton große Differenzen auf. Während der Dow nur minimal zulegen konnte, waren die Nasdaq-Indizes in ausgesprochener Rally-Laune. Gefragt gewesen seien die "Corona-Sieger" aus dem Technologie- und dem Pharmasektor, weniger dagegen Transport-, Lebensmittel- und Energieaktien, hieß es. Im Blick standen Unternehmen, die an Impfstoffen gegen Covid-19 forschen. Ein überzeugendes Quartalsergebnis verhalf Halliburton zu einem Plus von 3 Prozent. Die Amazon-Aktie schnellte um 7,9 Prozent nach oben auf 3.197 Dollar. Goldman Sachs hatte das Kursziel auf 3.800 von 3.000 Dollar angehoben. Tesla verteuerten sich um 9,5 Prozent. Die Experten von Wedbush trauen dem Elektroauto-Hersteller einen Quartalsgewinn zu, wenn er am Mittwoch Zahlen vorlegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 1,2 0,14 -104,9 5 Jahre 0,27 0,0 0,27 -165,0 7 Jahre 0,47 0,6 0,46 -178,2 10 Jahre 0,62 -1,7 0,63 -182,9 30 Jahre 1,31 -1,7 1,33 -175,6

Staatsanleihen zeigten sich ähnlich uneinheitlich wie der Aktienmarkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.54 Uhr % YTD EUR/USD 1,1447 +0,0% 1,1444 1,1455 +2,1% EUR/JPY 122,86 +0,1% 122,73 122,75 +0,8% EUR/GBP 0,9023 -0,2% 0,9041 0,9109 +6,6% GBP/USD 1,2689 +0,3% 1,2655 1,2571 -4,3% USD/JPY 107,32 +0,1% 107,25 107,16 -1,3% USD/KRW 1197,86 -0,3% 1201,03 1203,60 +3,7% USD/CNY 6,9917 +0,1% 6,9838 6,9901 +0,4% USD/CNH 6,9893 +0,0% 6,9888 6,9872 +0,3% USD/HKD 7,7513 -0,0% 7,7519 7,7536 -0,5% AUD/USD 0,7040 +0,3% 0,7017 0,6991 +0,5% NZD/USD 0,6575 +0,0% 0,6575 0,6558 -2,3% Bitcoin BTC/USD 9.194,26 +0,3% 9.169,01 9.175,13 +27,5%

Der Euro markierte die höchsten Stände seit Mitte März, als die Coronakrise auf die Märkte hereinbrach. ER profitierte von der Zuversicht auf eine doch noch zu findende Einigung auf dem EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket und den EU-Haushalt für die kommenden Jahre. Zuletzt lag der Euro im US-Handel bei etwa 1,1445 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,1468 Dollar. Nach dem in der Nacht tatsächlich auf dem Gipfel verabschiedeten Finanzpaket kommt er im asiatisch dominierten Handel am Dienstag etwas deutlicher zurück auf 1,1436, nachdem er zuvor nochmals die Vortageshochs angesteuert hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,84 40,81 +0,1% 0,03 -30,0% Brent/ICE 43,42 43,28 +0,3% 0,14 -30,6%

Die Ölpreise tendierten wenig verändert, nachdem sie frühe Tagesverluste wieder aufgeholt hatten. Zunächst lastete die Befürchtung einer geringeren Nachfrage als Folge der Coronapandemie und des dadurch ausgelösten Einbruchs der Wirtschaft. Doch die Anleger blickten auf die voraussichtlich gesunkenen US-Lagerbestände, zu denen am Dienstag und Mittwoch Zahlen vorgelegt werden. Auch der sich erholende Aktienmarkt und der schwächelnde Dollar stützten die Preise. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 0,3 Prozent auf 40,71 Dollar. Brent gewann 0,2 Prozent auf 43,21 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,78 1.816,83 +0,1% +1,95 +19,9% Silber (Spot) 20,21 19,88 +1,7% +0,33 +13,2% Platin (Spot) 846,65 850,50 -0,5% -3,85 -12,3% Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,5% +0,01 +3,6%

Der Goldpreis stieg um 0,4 Prozent auf 1.818 Dollar je Feinunze. Er profitierte vom schwächeren Dollar und von Inflationssorgen. Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf die Schuldenberge, die viele Staaten zur Bekämpfung der Coronakrise aufhäuften. Viele Anleger griffen aus Angst vor einer Geldentwertung zu Gold.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

- Brasilien

Die offizielle Zahl der Todesopfer der Corona-Pandemie in Brasilien ist auf mehr als 80.000 gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden weitere 632 Todesfälle gezählt. Auch wurden weitere 20.257 Infektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle im größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land stieg damit auf rund 2,118 Millionen. Brasilien ist nach den USA sowohl gemessen an den Infektions- als auch den Totenzahlen das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

LIBYENKRISE

Das ägyptische Parlament hat grünes Licht für einen möglichen Militäreinsatz in Libyen gegeben. Die Abgeordneten stimmten für die Entsendung der Armee "in Kampfeinsätze außerhalb der Grenzen des ägyptischen Staates zur Verteidigung der nationalen Sicherheit".

July 21, 2020 02:10 ET (06:10 GMT)

Die Türkei hat ein "sofortiges" Ende der Unterstützung für General Chalifa Haftar im Libyen-Konflikt gefordert. "Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass jede Art von Hilfe und Unterstützung für den Putschisten Haftar sofort eingestellt wird", sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar. Haftar wird von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten gestützt.

July 21, 2020 02:10 ET (06:10 GMT)

