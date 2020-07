HAMBURG/WIEN (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat eine Forschungs-Partnerschaft mit dem erst kürzlich gegründeten österreichischen Forschungsunternehmen Quantro Therapeutics geschlossen. Evotec unterstütze Quantros Anti-Tumor-Projekte mit Dienstleistungen zur Hit-Identifizierung - einer automatisierten Testmethode, teilte Evotec am Dienstag in Hamburg mit. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.



Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt der Wirkstoffforscher zudem Minderheitsanteile an Quantro, hieß es weiter. Auch das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim beteiligt sich an Quantro./ssc/mis

