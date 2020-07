Die Einigung der EU auf ein milliardenschweres Hilfspaket und starke Vorgaben von er Wall Street und von den asiatischen Märkten, werden den DAX am Dienstag im frühen Geschäft stützen. Aktuell wird der deutsche Leitindex 1,3 Prozent höher bei 13.216 Zählern berechnet. Setzt sich der Kursaufschwung in New York am Nachmittag fort - der Nasdaq Composite schoss zum Wochenauftakt um mehr als 2 Prozent in die Höhe - könnte der DAX in Sichtweite zu seinen alten Rekordständen (13.795 Punkte) kommen. Alle ...

