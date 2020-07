Thales hat die Managed Services für seine Kunden mit der Einführung eines neuen integrierten Network Operations Center (NOC)/Cybersecurity Operations Center (SOC) in den Niederlanden erweitert.

Dank geschulter Experten, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, kann das integrierte NOC-SOC hochwertige Dienstleistungen für das IS-IT-Assetmanagement und die Überwachung der Cybersicherheit bieten eine entscheidende Notwendigkeit infolge der Explosion der Telearbeit während der Covid-19-Krise.

Mit über 40 Jahren Erfahrung betreut Thales über seine fünf bestehenden Cybersecurity Operations Centers bereits mehr als 40 Kunden auf internationaler Ebene (Kanada, Frankreich, Hongkong, Niederlande, Vereinigtes Königreich).

Als Teil des internationalen Netzwerks der erstklassigen Cybersecurity Operations Centers von Thales, soll das erste integrierte Network Operations Center (NOC) und Security Operations Center (SOC) der Gruppe gleichzeitig die IT- und OT-Infrastruktur seiner Kunden rund um die Uhr überwachen. Da die IT-/OT-Ressourcen im neuen NOC/SOC von den Niederlanden aus überwacht werden, verbleiben die Daten im Land, und nur geprüftes Personal kann sensible Informationen einsehen. Für Thales ist es eine Premiere, diese sicheren integrierten Managed Services in den Niederlanden anbieten zu können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200721005047/de/

(Photo: Thales)

In der Regel lagern Organisationen die nächtliche Überwachung an SOCs in andere Länder aus. Von nun an kann Thales diesen Service in und von den Niederlanden aus anbieten. Das NOC analysiert derzeit rund um die Uhr anonymisierte Transaktionsdaten von öffentlichen Verkehrsunternehmen, um Störungen zu beheben, und das SOC konzentriert sich auf die Überwachung der Computer- und Netzwerkaktivitäten von Unternehmen mit kritischer Infrastruktur, wobei die Netzwerke physisch getrennt bleiben. Das NOC kontrolliert hauptsächlich die Verfügbarkeit der Systeme, während das SOC die Cybersicherheit überwacht. Auf diese Weise können beide Dienste bei einem Zwischenfall schnell eingreifen und so die Ausfallzeiten verkürzen sowie Schäden minimieren.

Mit der Zusammenlegung beider Zentren steht den Teams jetzt alles zur Verfügung, um das Dienstleistungsniveau weiter zu optimieren und die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen. Die Mitarbeiter des SOC und NOC werden überprüft und geschult, um weitreichende niederländische Qualitätsnormen zu erfüllen, und die Dienstleistungen des SOC entsprechen in vollem Umfang der niederländischen Gesetzgebung sowie den niederländischen Vorschriften (ISO 27001 und NEN 7510).

Thales verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von weltweiten Cybersicherheitsdiensten. Als vertrauenswürdiger Partner der Wahl ist die Gruppe für die weltweit anspruchsvollsten Organisationen im Bereich der Cybersicherheit gut aufgestellt und betreibt fünf erstklassige Cybersecurity Operations Centers auf der ganzen Welt, in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Kanada und Hongkong.

"Ich bin stolz auf diesen nächsten Schritt in der Erbringung unserer Dienstleistungen, der dazu geführt hat, dass wir als erstes Unternehmen eine 24/7-Überwachung von Anlagen und IT auf niederländischem Boden anbieten", erklärte Mark Donderwinkel, VP Thales Secure Communications and Information Systems. "Infolge von Covid-19 werden Remote Collaboration Tools viel stärker genutzt. Das macht Unternehmen jedoch verwundbarer und die Zahl der Cyberangriffe nimmt deutlich zu. Wir befinden uns jetzt in einer Phase der Öffnung unserer Infrastruktur und unserer Netzwerke. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Um dies zu erreichen, ist eine bessere Überwachung der Assets ebenso wie der Computer- und Netzwerkaktivitäten erforderlich. Wir können unseren Kunden jetzt sowohl bei der Anlagenverwaltung als auch bei der Cybersicherheit das höchste und kontinuierliche Serviceniveau bieten."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein globaler Technologieführer, der schon heute die Welt von morgen gestaltet. Die Gruppe bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte für Kunden in der Luft- und Raumfahrt, im Verkehrswesen, im Bereich digitale Identität und Sicherheit sowie im Verteidigungssektor an. Mit 83.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erzielte Thales 2019 einen Umsatz von 19 Milliarden Euro (auf Pro-Forma-Basis einschließlich Gemalto in 12 Monaten).

Thales investiert insbesondere in digitale Innovation Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit Technologien, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen in entscheidenden Augenblicken unterstützen.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Sicherheit

HD-Fotos herunterladen

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200721005047/de/

Contacts:

Thales, Media Relations

Security

Constance Arnoux

+33 (0) 6 44 12 16 35

constance.arnoux@thalesgroup.com

Thales, Niederlande

Judith Williams

+31648982412

judith.williams@nl.thalesgroup.com