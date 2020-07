Am deutschen Aktienmarkt kommt es am Dienstag zu deutlichen Aufschlägen.Der DAX steigt mit einem Plus von 1,15 Prozent bei 13.194,93 Punkten in den Dienstagshandel ein und nimmt damit Kurs auf die 13.200-er Marke.Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise einigten sich die EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Der Kompromiss wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den Mitgliedsstaaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...