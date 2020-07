Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich Mitte Juli erneut nur langsam aus dem Corona-Tief bewegt. In der Woche vom 13. bis 19. Juli zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport rund 307.560 Fluggäste und damit 80,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Im Vergleich zur Vorwoche waren es jedoch rund 32.400 Passagiere mehr, als der Rückgang im Jahresvergleich noch 82,1 Prozent betragen hatte. Im gesamten Juni hatte die Zahl der Fluggäste fast 91 Prozent niedriger ...

