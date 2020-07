Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.815 auf 1.818 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.817 $/oz um 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Der Silberpreis kann die Marke von 20 $/oz überwinden. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen. Die Silberaktien ziehen kräftig an. Von der Weltfinanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...