Die Wiener Börse dürfte am Dienstag nach der Einigung in der EU auf 1,8 Mrd. schweres Konjunkturpaket gegen die Auswirkungen der Coronakrise fester eröffnen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn in Wien notierte eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX um gut 0,8 Prozent höher. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf ein Finanzpaket aus dem Aufbaufonds "Next Generation ...

