Sweet Earth: Sweet Earth Holdings kündigt Neuzugang in Muskelregenerationsproduktlinie anDGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Produkteinführung Sweet Earth: Sweet Earth Holdings kündigt Neuzugang in Muskelregenerationsproduktlinie an21.07.2020 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sweet Earth Holdings kündigt Neuzugang in Muskelregenerationsproduktlinie anVANCOUVER, British Columbia. 21. Juli 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (das "Unternehmen" oder "Sweet Earth") gibt bekannt, dass das Unternehmen zwei neue Produkte in seine Muskelregenerationsproduktlinie der CBD-infundierten Produkten aufnimmt, was seine preisgekrönte CBD-Produktlinie1 ergänzen wird. Sweet Earth hofft, ihre Expansion in den wachsenden Markt der natürlichen Gesundheitsprodukte für Männern und Frauen fortzusetzen. Obwohl die beiden neuen Produkte (Abbildung 1) für den sofortigen Vertrieb in Nordamerika erhältlich sind, plant das Unternehmen, das CBD-Kühlgel und die heiße/kalte CBD- Muskelmassagecreme bis zur Genehmigung international verfügbar zu machen, vorbehaltlich der Genehmigungen. Das Unternehmen verfügt bereits über Hanf-Körpermassagecremes für internationale Märkte, da Hanfprodukte in den meisten internationalen Gerichtsbarkeiten zugelassen sind.Laut dem Harvard Health Publishing2 der Harvard Medical School könnte ein auf die Haut aufgetragenes CBD dazu beitragen, Schmerzen und Entzündungen zu lindern, was es zu einem idealen Inhaltsstoff für Produkte zur Muskelregeneration macht. Men's Health zitiert 132 Neurology, das in Frontiers Neurology veröffentlicht wurde. Diese Publikation unterstützt auch die entzündungshemmenden Eigenschaften des CBD.Abbildung 1: CBD-Kühlgel und heiße/kalte CBD- MuskelmassagecremeCooling Gel (linke Abbildung) Ein kühlendes, feuchtigkeitsspendendes Gel nach dem Training, das mit 640 mg CBD infundiert ist.Hot Cold Muscle Rub (rechte Abbildung) Ein dynamisches und kraftvolles eisig-heißes Gefühl mit kühlendem Mentholgel, das mit 640 mg CBD infundiert ist.Beide CBD-Gele besitzen die Leaping Bunny-Zertifizierung und sind infundiert mit einer veganen Mischung aus ätherischen Ölen mit einem angenehmen Duft in Spa-Qualität.Produkte sind auf Sweet Earths Website verfügbar: https://sweetearthskincare.com/Globale Markt Insights prognostiziert für 2026 ein Wachstum des globalen Cannabidiol-Marktes auf 89 Milliarden USD. Das größte Segment (51 %) wird voraussichtlich der Bereich der Schmerzbehandlung sein, der laut Prognose einen größeren Beitrag als Marihuana zum gesamten Cannabidiol-Markt leisten wird. Laut Erwartungen wird Nordamerikas Anteil am Weltmarkt rund 61 % (54,0 Mrd. USD) betragen.Amrik Virk, President von Sweet Earth, kommentierte: "Das Unternehmen entwickelt weiterhin innovative Produkte in Industriesegmenten mit hoher CAGR (jährliche Wachstumsrate). Wir sehen Chancen im Marktsegment der CBD-infundierten Muskelregeneration für junge aktive Benutzer sowie für wachsende Bevölkerungsgruppen mittleren Alters und Senioren."1In der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Mai 2020. 2Quelle: Harvard Medical School Home: Peter Grinspoon, MD aktualisiert 15. April 2020 3Quelle: Men's Health 14. März 2019 author Stacy Leasca 4https://www.gminsights.com/industry-analysis/cannabidiol-cbd-market 5Für die Akkreditierung muss das Endprodukt frei von Tierversuchen sein. Viele Unternehmen bezeichnen sich als frei von Grausamkeiten, verwenden jedoch immer noch Rohstoffe, die an Tieren getestet wurden. Sweet Earth versichert seinen Kunden, dass ihre gesamte Produktion nicht nur biologisch, sondern auch zu 100 % tierfreundlich ist.Über Sweet EarthSweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.Die Produkte sind biologisch zertifiziert und von Leaping Bunny akkreditiert5. Letzteres versichert den Verbrauchern, dass es sich bei den Produkten um Kosmetika ohne Tierversuche eines Unternehmens handelt, das wie Sweet Earth Produkte ohne Tierversuche unterstützt. Die neuen Produkte der Sportlinie folgen dem Credo des Unternehmens "Farm to Shelf" und gewährleisten so eine überlegene Produktionsqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.Sweet Earths Produkte werden auf ihrer Website verkauft: www.sweetesrthcbd.comIm Auftrag des Board of DirectorsON BEHALF OF THE BOARD"Amrik Virk"Amrik Virk DirectorFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Amrik Virk/President und Director Tel.: (604) 765-9640 E-Mail: info@sweetearthcbd.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.21.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 