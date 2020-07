CADCHF testet erneut den Boden der Range. GBPCAD läuft an einen Widerstand heran und AUDNZD ist in einer richtungsentscheidenden Position verortet. CADCHF wiederholt am Boden der Range Tickmill-Analyse: CADCHF testet Boden CADCHF ist nach dem letzten Abprall von der Rangeunterseite bis knapp über 0,70000 CHF angestiegen, bevor es zum aktuellen Rücksetzer an die Range bei gut 0,69100 CHF kam. Steigenden Notierungen innerhalb des nächsten Abprallversuchs ...

