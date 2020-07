Der Euro hat am Dienstag in der Früh kaum auf die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf ein 1,8 Billionen schweres Finanzpaket reagiert. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1453 Dollar und damit nur wenige Ticks über dem Referenzkurs vom Vortag.Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte diesen am Montagnachmittag mit 1,1448 Dollar festgelegt. Am Vorabend in New York war der Euro zuletzt mit 1,1440 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...